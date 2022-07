Ott Tänak ja Martin Järveoja on võitnud seni ühe MM-etapiks olnud Rally Estonia, kuid tegelikult on nad kõige kiiremad olnud mõlemal kodus peetud tipprallil. Mäletatavasti rikkus eelmise aasta võistluse avapäeval katkestamine, ent nende kontosse kanti ikkagi 11 kiiruskatsevõitu. Seda olukorras, kus Hyundai polnud kaugeltki selle aja parim ralliauto. Tänavu on enne võistlusi sarnane olukord.