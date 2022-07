Rallimaailma valitsev Kalle Rovanperä ootab Rally Estoniat: tänavu oleme teistsuguses olukorras

Rally Estonia on Rovanperä karjääris tähtsal kohal, sest just mullusel Eesti rallil teenis ta oma esimese MM-etapi võidu. Nüüdseks on tal neid juba kuus, millest neli on tulnud sel hooajal. Rovanperäl on koos 145 silma, ta edestab Hyundai mehi Thierry Neuville'i ja Ott Tänakut vastavalt 65 ja 83 punktiga.