Hamilton ja Verstappen kritiseerisid pealtvaatajaid: sõitja oleks võinud haiglasse sattuda ja teie rõõmustate selle üle?

„Ma lihtsalt ei mõista, miks inimesed käituvad nii. Teades seda, kui ohtlik meie sport on,“ lisas Hamilton sprindisõidu järel, kus ta sai kaheksanda koha. „Olen tänulik, et ma ei sattunud haiglasse ja pääsesin vigastustest. Kellegi õnnetuse või vigastuse üle ei tohiks kunagi rõõmustada.“

Austrias kritiseeris fänne ka valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull), kes ei mõista, miks pealtvaatajaid vahel sõitjaid välja vilistavad. „Nad pole tõelised F1 fännid,“ rääkis hollandlane The Guardianile. „Nad ei suuda tõeliselt nautida seda, mis nende ees toimub: paljud suurepärased sõitjad võistlevad omavahel. Nad ei oska seda hinnata ja sellest on kahju. Kui palju selliseid võimalusi ikka tuleb? Need inimesed pole selle spordi armastajad.“