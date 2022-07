VIDEO | Ukraina sporditäht esines Venemaal suurejoonelisel sõul, mille korraldas Vladimir Putini lähikondlane

Petrenko esines hiljuti Sotšis toimunud jääsõul „Tulipunane lilleke“, kus teiste hulgas võtsid osa ka Venemaa iluuisutähed eesotsas Kamila Valijevaga . Ürituse peakorraldaja on Tatjana Navka, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini pressibossi Dmitri Peskovi abikaasa.

Portaali Skate Ukraine teatel on Petrenko pikalt elanud USA-s, kuid käib tihti ka kodumaal. 24. veebruaril, mil Venemaa Ukrainasse tungis, viibis endine sportlane Kiievis.

53-aastane olümpiavõitja Petrenko on Ukraina iluuisuliidu asepresident. Sportlasena krooniti Petrenko 1992. aastal Albertville'is SRÜ-d esindades meeste üksiksõidus olümpiavõitjaks. Neli aastat varem võitis ta Calgarys pronksi. Suurema osa tiitlivõitluste medalitest võitis Petrenko Nõukogude Liidu ajal NSVL lipu all. 1994. aastal EM-il võidetud hõbe on üks väheseid, mille ta võitis ametlikult Ukrainat esindades.