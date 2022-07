Kohtunike peale vihastanud Sebastian Vettel sai FIA-lt tingimisi karistada

Masi koha võtsid hooaja eel üle senine FIA kestvussõidusarja WEC võistlusdirektor Eduardo Freitas ja endine DTM kereautode sarja ametnik Niels Wittich. Miami GP järel uuriti Alonsolt, kas tema hinnangul on olukord muutuste järel paranenud. „Kindlasi mitte,“ vastas hispaanlane Motorsporti küsimusele. Alonsolt uuriti, mis teda täpsemalt häirib. „Mõned asjad on näidanud, et arenguruumi on veel kõvasti. Inimene peab ikkagi tundma võidusõitu enne, kui temast saab võistlusdirektor. Minu arvates pole hetkel asjad päris korras selles vaatenurgas.“