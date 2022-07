Romet Pajur sai EM-il 40-kraadises kuumuses meesjuunioride grupisõidus kuuenda koha

„Eks ma ootasin paremat endast, vaadates mu eelmiseid tulemusi,“ nentis Pajur finišis. „Aga sõit ise – ma ei osanud arvata, et nii hea tunne on, sest kogu see kuumus ja eelmistel päevadel tundsin juba ka haigusnähtusid ehk nohu ja haiget kurku, aga täna hommikul tundsin end isegi üsna hästi. Sõidu vältel enesetunne paranes kogu aeg, aga kui otsustav minek läks, siis ei olnud jõudu, et nendega kaasa minna. Hiljem püüdsime Lauri Tammega peagrupi kinni, aga see ei sõitnud enam võidu peale.“