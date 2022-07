Tõotatud maale pääsevad vähesed. Kuhu on välja jõudnud sõitjad, kellele jäi Red Bullis vormel 1 uks suletuks?

Eesti vormelilootus Jüri Vips on Red Bulli süsteemi kuulunud 2018. aastast, kuid tema F1 unistus sai suure tagasilöögi juunis, kui ta sattus rassismiskandaali. Red Bull otsustas lõpetada eestlasega koostöö kui nende F1 varu- ja testisõitjana. Nädala jagu hiljem teatas tiimi pealik Christian Horner, et Vips kuulub siiski programmi edasi, ehkki varu- ja testisõitjana on tema leping läbi. Vipsile andis F2-s teise võimaluse Hitechi tiim, kes lubab eestlasel hooaja lõpuni nende ridades jätkata.

Arvestades Red Bulli süsteemis valitsevat tihedat konkurentsi, on selge, et kõik sõitjad löögile ei pääse. Juuniorprogrammi sõitjatest on aja jooksul vaid seitse pääsenud AlphaTaurisse ning kaheksa saanud võimaluse Red Bullis. Nii on aastate jooksul paljud vormelilootused pidanud ühel või teisel põhjusel kuningliku vormelisarja unistusest suu puhtaks pühkima. Mis on aga saanud neist, kes noorteakadeemia kaudu AlphaTauris või Red Bullis võimalust ei saanud? Et nimekirja kuulub kümneid ja kümneid sportlasi, otsis Delfi välja mõned tuntumad ja vähemtuntumad nimed.