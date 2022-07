Esimese eestlasest plokkvibulaskjana maailmamängudel debüteerinud Robin Jäätma sai üheksanda koha: tahtsin hirmsasti medalit

Ilmastikuolud Birminghamis on kuumad. Kõikidel päevadel on olnud 35+ kraadi, mis ei tee olemist siin mitte lihtsaks.

„Mis siin salata, ma tahtsin seda medalit, hirmsasti tahtsin,“ tõdes Jäätma võistluste järel. „Võib-olla tahtsin liiga palju, ei oska öelda. Väga väike detail jääb veel puudu, et võita neid kõvasid matše ja laskjaid. Ma ei lasknud halvasti aga ma tunnen, et kvalifikatsioonis on veel vähemalt viie punkti jagu varu. Duellides, jah, kahjuks meeste konkurents on nii kõva, et sa võid maksimum punktidega ka kaotada. Ma olen pettunud, et ei suutnud seda viimast seeriat rahulikult ära lasta, paras närvide mäng aga noh mis teha, mis ei tapa teeb tugevaks. Loodan leida selle puudu oleva detaili järgmiseks hooajaks.“