Moskvalanna Jelena Rõbakina tegi tenniseajalugu ja krooniti esmakordselt Wimbledoni võitjaks

Rõbakina tunnistas finaali järel, et oli suure mängu eel ülimalt närviline. „Olin nii nii mängu eel kui ajal väga närvis ja olen väga õnnelik, et mäng on läbi,“ vahendas BBC Rõbakina sõnu. „Ma pole kunagi varem midagi sellist tundnud. Tänan publikut, need on olnud uskumatud kaks nädalat.“