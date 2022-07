Pildis tagasi: F2 sarja juhid lõpetasid Jüri Vipsi ignoreerimise

Kui tavaliselt annavad stardirivi kolm esimest kommentaare, siis Silverstone’i sprindi eel alustati teisest sõitjast ja kolmandana lähte saanud Vipsil ei võimaldatud oma sõnumit edastada. Austrias, kus Vips sai kvalifikatsioonis teise koha, oli olukord juba parem. Vips osales kvalifikatsiooni järel sarnaselt Frederik Vestile ja Logan Sargeantile pressikonverentsil. Meediaüritusel Vipsilt midagi hiljutise skandaali kohta ei uuritud, kogu vestlus käis reedese kvalifikatsiooni ümber.

Vips avaldas kahetsust, et ta jäi napilt kvalifikatsiooni esikohast ja sellega kaasnevast kahest lisapunktist ilma, kuid lisas, et põhisõiduks on stardipositsioon siiski hea. Vips lisas, et tema ja Hitechi tiim teevad kõvasti tööd, et nädalavahetuse kahest sõidust head tulemused teenida.

Lisaks tehti Vipsiga lühiintervjuu ka F2 sarja ametlikul Instagrami kontol.

Vips andis Austrias portaalile Autosport esimese kommentaari pärast tema ümber lahvatanud skandaali, mille tõttu lõpetas Red Bulli F1 tiim tema lepingu kui tiimi testi- ja varusõitjana. Hitech andis teatavasti eestlasele võimaluse hooaja lõpuni nende ridades edasi sõita.

Vormel-2 sari mõistis toona Hitechi otsuse hukka, kuid Vipsi sõnul oli neil selleks ka täielik õigus.

Ma saan nende seisukohast täielikult aru,“ rääkis Vips portaalile Autosport. „Tegin meeletu vea ja solvasin sellega paljusid inimesi. Neil on igasugune õigus neid asju minu kohta öelda. See intsident muutis mind alandlikumaks ning olen lihtsalt väga tänulik, et Hitech andis mulle teise võimaluse.“

„Nüüd on mu peamiseks eesmärgiks hooaega edukalt jätkata ja tuua tiimile häid tulemusi. Aga veelgi tähtsam on see, et tahan saada paremaks inimeseks ja näidata kõigile, et olen õppust võtnud,“ sõnas 21-aastane Vips.



Laupäeval kell 18.55 algab Austrias sprindisõit. Delfi kajastab seda otseblogi vahendusel.