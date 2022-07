Tänak ja Neuville pidasid Hyundai bossidega kriisikoosolekut, tiimipealik jäeti kõrvale

Pärast Andrea Adamo ootamatut lahkumist tiimibossi kohalt on Hyundais valitsenud peataolek ning see kajastub ka selle hooaja tulemustes. Nii Tänak kui ka Neuville on korduvalt läbi lillede mõista andnud, et ajutine tiimipealik Julien Moncet ei tule vägede juhatamisega toime.

Tekkinud kriisi kogunesidki Hyundai tähtsamad ninad DirtFishi teatel sel nädalal pilootidega Frankfurtis arutama.

Küsimusele, kuidas koosolek läks, vastas Moncet: „Mind nendel koosolekutel polnud.“

Viimase Keenia ralli järel, kus Hyundai parimaks jäi Neuville'i viies koht ja võit punktikatsel, lausus belglane: „Inimesed pingutavad, aga minu arvates on vaja suurt ümberkorraldust. Loodan, et näeme varsti muutusi. Tiim usaldab mind, aga hooaja algus on olnud katastroofiline. Me pole sel tasemel, kus peaksime olema ja kus ootasime, et oleme. Peame kiiresti asjad korda saama.“

Kuue etapi peale on Hyundail sel hooajal ette näidata kuus poodiumikohta ja vaid üks rallivõit, samas kui Toyota on noppinud kaheksa poodiumikohta, millest neli on esikohad. Ainsa võidu tõid Sardiinia rallilt Hyundaile Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes said Horvaatia asfaldirallil teise koha.

Järgmine MM-etapp Rally Estonia stardib järgmisel neljapäeval, 14. juulil.