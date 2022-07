Warholm toob MM-il esmakordselt avalikkuse ette uued „piire nihutavad“ supernaelikud

Warholm ja tema treener Leif Olav Alnes on varasemalt naelikute arengu teemal kriitiliselt sõna võtnud. „Tallaalune batuut on pullis**t“ ütles ta näiteks eelmisel aastal oma konkurendi Rai Benjamini naelikuid arvustades.

„Kartusest olla silmakirjalik, oleme me võibolla ehitanud halvimad naelikud, mis turul saadaval on. Ning ma loodan, et saan need MM-il sisse õnnistada. Seega ma olen samaaegselt nende üle natuke uhke ja natuke ka häbenen neid,“ rääkis Warholm Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

„Ma näeksin meelsamini jooksjaid paljajalu jooksmas, et võistlus käiks sportlase ja looduse vahel, aga meie pole need, kes reegleid teevad,“ sõnas Alnes. „Seetõttu tunneme endal kohustust võtta varustuse arengust osa. Ma soovin, et see ei oleks nii, aga sa pead reaalsusega leppima ja mängima nende kaartidega, mis on legaalselt saadaval.“

Warholm lisas: „Olen alati tahtnud seda põhimõtet spordis näha: kui keegi saab seda teha, siis peavad seda saama ka kõik teised. Meie vastus sellele on piiride veelgi kaugemale nihutamine. Uued superjalatsid, nagu neid kutsutakse, on saanud spordi lahutamatuks osaks. Kole on seda öelda, kuid neist pole enam pääsu.“

Warholm on oma uusi naelikuid testinud, kuid võistlusradadele neid veel toonud pole. „Ma loodan lihtsalt, et olen sada protsenti vormis, et saaksin neid testida tingimustel, mida need väärivad,“ sõnas Warholm.

Treener Alnesil on biomehaanikas magistrikraad ning just tema ongi Warholmi tiimis koostöös Pumaga uute naelikute arendusele kõige lähemal seisnud.

Vigastusest taastuv Warholm teatas eile ajakirjanikele, et pole veel kindel, kui palju ta endast MM-il välja saab panna, kuid tema startimine ei tohiks enam kahtluse all olla.

„Ma ei tea veel sada protsenti, mis MM-il saama hakkab. Seis pole ideaalne. Mu eesmärk on võidelda parima tulemuse nimel ja tiitlit kaitsta. Ma ei lähe Eugene'i ainult osalema. Mul on eesmärgid ja ma ei kavatse ainult ringi sörkida. See pole minu stiil. Aga ma ei saa lubada, et ma iga kord maailmarekordi teen,“ rääkis ta.