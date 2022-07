Di Maria lõi Juventusega käed üheks hooajaks

2023. aastast on Di Maria avaldanud soovi naasta kodumaale, et lõpetada karjäär oma lapsepõlveklubis Rosario Central.

„Me pole Rosario Centraliga rääkinud, kuid plaan on sinna naasta,“ on Di Maria öelnud.

„Kõigil on unistus Euroopasse minna. Mina olen selle saavutanud. Nüüd unistan ma naasmisest. MM on tulemas ning Argentinasse naasmine vähendaks minu võimalusi seal osalemast. Kui sa just River Plate'i või Boca Juniorsiga ei liitu, ei ole sul üldiselt koondisesse asja. Ma tahan Euroopa teekonda jätkata, kuid tunnen ka vajadust Argentinasse naasta.“