Pikalt vaikinud Jüri Vips andis skandaali osas kommentaari: tegin suure vea, aga loodan paremaks inimeseks saada

Eesti vormelisõitja eemaldati pärast diskrimineerivat sõnavõttu Red Bulli testi- ja varusõitja kohalt, kuid mõneti üllatuslikult jäeti ta juunioride meeskonda alles. Lisaks andis ka Hitechi meeskond teada, et Vipsil on võimalus vormel-2 sarjas edasi võistelda.

Ma saan nende seisukohast täielikult aru,“ rääkis Vips portaalile Autosport. „Tegin meeletu vea ja solvasin sellega paljusid inimesi. Neil on igasugune õigus neid asju minu kohta öelda. See intsident muutis mind alandlikumaks ning olen lihtsalt väga tänulik, et Hitech andis mulle teise võimaluse.“

„Nüüd on mu peamiseks eesmärgiks hooaega edukalt jätkata ja tuua tiimile häid tulemusi. Aga veelgi tähtsam on see, et tahan saada paremaks inimeseks ja näidata kõigile, et olen õppust võtnud,“ sõnas 21-aastane Vips.