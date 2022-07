Priit Pullerits vihastas Tartu Maratoni korraldajaid: ta on olnud ebaobjektiivne ja pahatahtlik

Pullerits tõi oma kirjutises välja, et sel aastal toimunud Tartu rattarallil ja Tartu maastikumaratonil lubati osaleda koguni viiel Venemaa kodakondsust omaval isikul. Härra ajakirjanik lootis teema kohta kuulda ka korraldajate seisukohta, kuid sai üksnes vastuse, et Klubi Tartu Maratoni kollektiiv on 1. augustini suvepuhkusel.

Klubi sõnul ei soovinud nad Pulleritsule kommentaare jagada, sest neil puudub tema suhtes igasugune usaldus: „Priit Pulleritsu käsitlus Klubi Tartu Maratoni tegevusest on viimastel aastatel olnud ebaobjektiivne, kontekstist väljakistud ja ka pahatahtlik. Seetõttu ei ole meil soovi jagada kommentaare ajakirjanikule, kelle vastu meil usaldus puudub. Sellise vastuse andsime ka talle.“

„Kuidas suhtume Venemaa ja Valgevene esindajatesse Klassiku sarja üritustel? Tartu Rattarallil osalenud Venemaa esindajad on esitanud allkirjastatud deklaratsiooni, et mõistavad Putini režiimi ning sõjategevuse Ukrainas hukka. Need, kes seda ei teinud, ei pääsenud ka üritusele,“ andsid korraldajad Facebookis teada, et võistlustel lubati osaleda ainult nendel Venemaa kodanikel, kes sõjategevuse hukka mõistsid.

„Muidugi oleme me Ukrainas toimuva sõja vastu. Küll aga leiame, et profisport ja rahvasport on kaks erinevat asja. Samuti on kaks erinevat käsitlust: kui inimene elab Eesti riigi poolt antud elamisloaga püsivalt Eestis, tal on riigisiseselt kõik samad õigused, mis Eesti kodanikel ja ta töötab Tallinna ülikoolis või on ta osaleja, kes elab püsivalt Venemaal,“ selgitas võistluste peakorraldaja Indrek Kelk.

„Kevadiste ürituste kontekstis oli otsus, et kui Venemaa kodanik esitab meile kirjaliku deklaratsiooni, et on Putini režiimi ja Ukraina sõja vastu, siis ei näe me põhjust teda üritusele mitte lubada. Millised saavad olema otsused sügisürituste kontekstis, seda näeme tulevikus. Fakt on see, Venemaa riigitunnusega inimesed täna registreerida ja osaleda ei saa. Kui keegi nipitab ennast kirja, siis tegeleme temaga individuaalselt,“ lisas Kelk.