GRAAFIK | Eesti jalgpalliklubide kirev euroajalugu. Millised summad tänavu tasku pistetakse?

Järgmise nädala korduskohtumiste eel on nii Flora kui ka Paide seisus, kus edasipääsu püüdmine on reaalne. Konverentsiliiga teises eelringis jätkav Levadia on aga saamas vastast, kes vähemalt mulluse suve põhjal peaks olema valitsevale Eesti meistrile igati jõukohane. Järgmise konkurendi auti lükkamise korral viiks Levadia oma tänavus euroteenistus juba üle ühe miljoni euro. Kui Flora ja Paide suudavad järgmisel nädalal oma eduseise hoida, siis duubeldaksid nad oma senise teenistuse ning saaksid veel veidike lisagi.

Pilk ajalukku näitab, et eurosarjade eelringides on Levadia jätkuvalt kõige edukamaks Eesti klubiks. Floral on edu korral aga juba tänavu võimalik tõusta Nõmme Kalju kõrvale ja isegi mööda minna. Paide võib aga Dinamo auti lükkamise korral tõusta kuuendaks Eesti jalgpalliklubiks, kes suutnud kahe mängu kogusummas vastase alistada.