Neljapaat alustas MK-etappi kindla sooritusega ning pääses otse poolfinaali

Teise eelsõidu tulemused:

Kokku on Luzernis kohal 14 neljapaati. Tippudest on ainsana puudu Holland.

„Selline supine tunne oli: lisaks tuulele tekitasid õõtsumist teised treeningutel toimetavad paadidki,“ tõdes Endrekson, pidades peamiseks, et kõik mehed on täie tervise juures ja tahtmist täis maksimaalselt pingutada.

Kergekaalu kahepaatidel on Luzernis stardis Eesti duo Ander Koppel ja Elar Loot. Oma eelsõidus jäädi viimaseks ehk kuuendaks ja võistlusega jätkatakse vahesõidus. Kergekaalu kahepaate on stardis 18.

Taimsoo sihiks on läbilöök ühepaadil ja pikemaks eesmärgiks on ühepaadil pääs Pariisi olümpiamängudele. „Alaliiduga oli juttu, et tänavu sõidan ühepaati. Vaatame, kuidas ühesega progress on. Olümpiani on ainult kaks aastat, seega võiks kõvasti pusida,“ tõdes Taimsoo.