Kalev/Cramo sõlmis viienda mängijaga lepingu

„Kalevis on mulle meeldinud alati olla. Tean, et tegu on hea suhtumisega inimestega, kes tahavad alati maksimumi anda. Lisaks on kindlasti motivatsioon see aasta Eestis ja Eesti-Läti Ühisliigas kullad võita,“ kommenteeris Kurbas, vahendab Kalevi koduleht.

„Uue treeneri [Heiko Rannula] käe all pole ma varem mänginud, aga kõrvalt vaadates on ta jätnud targa mulje, kes oskab mängijate parimad oskused välja tuua. Usun, et ta saab mind väljakul edukalt kasutada ja saan anda panuse Kalev/Cramo edusse tuleval hooajal,“ lisas Kurbas.

„Väga rõõmustav, et meiega on jätkamas mitmekülgne mängumees Tanel Kurbas, kes suudab vabalt vajadusel täita lünki positsioonidel 2-4. Taneli kasuks räägib ka tema suur kogemustepagas, mida meeskonnas olevatele noorematele mängijatele edasi anda. Tanelit on ees ootamas viies järjestikune hooaeg BC Kalev/Cramos ning seda just seetõttu, et Taneli peale saab mänguplatsil alati kindel olla,“ sõnab klubi mänedžer Ramo Kask.

Kurbas valiti Tartu Ülikooli ridades 2015. aasta Korvpalli Meistriliiga finaalmängude väärtuslikuimaks mängijaks (MVP) ning on karjääri jooksul mänginud nii Rootsi kui ka Slovakkia kõrgliigas.

BC Kalev/Cramoga on uueks hooajaks lisaks Tanel Kurbasele lepingu sõlminud Hugo Toom, Oleksandr Kovliar, Taavi Jurkatamm ning eelmisest hooajast on kehtiv leping Kristjan Kitsingul.