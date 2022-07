Euroopa jalgpall võitleb küberkiusamise vastu dokumentaalsarja ja uue veebiplatvormiga

„Küberkiusamine võib jätta tõsiseid arme, eriti kui kiusatav osapool on juba eelnevalt vaimselt hapras seisus. Kui midagi sotsiaalmeedias öeldakse, siis ei saada aru, kui palju haiget see võib teha või millised tagajärjed sellel on. See võib jätta jälje, sest me kõik oleme inimesed, meil kõigil on tunded,“ ütles programmi toetaja ja Prantsusmaa naiste koondise kapten Wendie Renard.