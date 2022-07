ROKi juht kohtus Zelenskõiga ja arutas olümpia korraldamist Ukrainas

Bach sõitis Kiievisse, et näidata oma toetust sõjast räsitud Ukrainale, kirjutab Dagbladet.

ROK on pakkunud Ukrainale rahalist toetust enam kui seitsme miljoni euro ulatuses. Toetuse eesmärk on tagada, et ukrainlased saaks osaleda 2024. aasta suveolümpiamängudel Prantsusmaal ja 2026. aasta taliolümpiamängudel Itaalias.