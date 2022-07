Ott Tänak: Rally Estonial on minu jaoks üks suur eelis

„Rally Estonial on tore võistelda. Sel hooajal saame esimest korda sõita laugetel ja kiiretel teedel. See tuleb kindlasti lõbus, aga mõistagi peame tegema kõik selleks, et autost kogu kiirus kätte saada,“ kommenteeris Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

„Tore, et on kodune ralli, kus on kõik fännid ja lähedased inimesed kohal. See on Eesti suguse väikeriigi jaoks suur asi. Minu jaoks on vähemalt üks eelis, sest ma ei pea reisimisele energiat kulutama,“ ütles Tänak ja tunnistas, et lisapinget ta koduse võistluse eel ei tunne.