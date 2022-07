Eesti kohtunik kisti skandaali. „Kas põhjamaalased peavad Norra mängu vilistama?“

„Põhjamaa kohtunik vilistas Põhjamaa naiskonna mängu ja ta andis neile penalti. Ma ei taha öelda, et see juhtus sellepärast, et tema oli kohtunik. Kuid ma ütlen, et see statistika oli olemas ja see muutis tal mängu hindamise väga keeruliseks. UEFA on väga täpne, nad ütlevad teile, mida teha, ja on väga täpsed... Ma arvan, et nad [UEFA] tegid siin vea,“ ütles Shiels pressikonverentsil, vahendab NRK.