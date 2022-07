Red Bulli vormelitiimi noortetöö juht palkas „murelapsele“ psühholoogi

Red Bulli meeskonna nõustaja ja noortetöö juht Helmut Marko ütles, et Tsunoda töötab nüüdsest koos psühholoogiga, et õppida, kuidas võidusõidu ajal oma emotsioone kontrollida.

„Organiseerisime Tsunodale psühholoogi, sest ta jätkab omaette kirumist, mis mõjutab tema kiirust negatiivselt. Emotsioone on vaja kontrollida,“ rääkis Marko Autosportile.

„Jumal tänatud, et Max Verstappen on rahulik võidusõitja. Selles osas - ja mitte ainult selles osas - on meie murelaps Tsunoda. Te ei usu seda – ta plahvatab raadios suheldes,“ lisas nõustaja.