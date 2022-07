Karel Voolaid eurovõidust: karikasarjades oleme sel hooajal näidanud head minekut

„Kindlasti tore ja hea tulemus,“ tõdes Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid alustuseks ning tunnistas, et mänguliselt oli tegemist klassikalise eurosarja avakohtumisega. „Suvised eurosarjade algused on tavaliselt sellised, kus on palju vastase tunnetamist ja kompamist. Järgmisesse ringi pääsemise väärtus on väga kõrge ja seetõttu ei taha keegi tormata. Dinamo puhul võis eeldada, et neil ei ole kodus midagi kaotada, kuid ka nemad üritasid täna mängida rohkem kindla peale.“

Avapoolaja järel oli Paide 0:1 kaotusseisus, kuid Voolaidi sõnul oli kõik kontrolli all. „Olime seda tüüpi mänguks valmis. Käisime eelnevalt läbi erinevad versioonid. Pidime olema valmis ka selleks, et nad tulevad suure hooga peale. Turmtuld aga ei tulnud ning ilmselt oli see nende valik. Pinget oli aga tunda, kuid saime kaitsed ja rivid korralikult paika. Meie ei tohtinud end liialt avada ning muutuda liiga uljaks. Eesmärk oli pragmaatiliselt mängida, et oleks ka korduskohtumises midagi mängus,“ tunnistas Paide juhendaja.

Täna Dinamo vastu oli just Voolaid meheks, kes lõpuks mängu murrangu tõi. Kui vahetusmehed otsustavad kohtumise saatuse, siis on see ikka treeneri võit. Täna tegid mängu ära 58. minutil väljakule pääsenud Ebrima Singhateh ja 78. minutil platsile jooksnud Kristofer Piht.

„Esmane eesmärk oli vahetustega muutusi tuua. Kui vaadata mängijate iseloomu, siis on tegemist selgelt ründavate mängijatega. Edgar Turi puhul on kaitse mõttes tasakaalu rohkem. Peamiseks sihiks oli tuua värskust ja hoida vastast kontrolli all. Seekord vahetused õnnestusid hästi ja tõid energiat juurde,“ rääkis Voolaid.