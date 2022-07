Jürgen Henn võidukast eurohooaja algusest: vara on veel rahul olla, esimene poolaeg on alles läbi

„Vara on veel rahul olla. Esimene poolaeg on alles läbi,“ sõnas Henn mängujärgsel pressikonverentsil. Flora võttis napi 1:0 võidu, aga mängupildi poolest oleks eduseis võinud hoopis suurem olla. Flora tegi 15 pealelööki soomlaste viie vastu. „Mänguliselt saime väga palju võimalusi. Euromängudes on muidugi teada, et ei ole vastaseid, kes sinu värava all üldse võimalusi ei tekita,“ tõdes Henn. „Suutsime neile kõvasti probleeme tekitada, mänguliselt jään rahule.“