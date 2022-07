Rafael Nadal loobus Wimbledoni poolfinaalist: austusest enda vastu ei taha ma sedasi väljakule minna

„Olen oma karjääri jooksul palju kordi proovinud jätkata, kuid on ilmne, et vigastus läheks hullemaks,“ teatas Nadal tänasel pressikonverentsil.

22-kordne suure slämmi tšempion kinnitas, et tal on kõhulihase rebend, mis tähendab, et ta ei suuda teist matši järjest enam konkurentsivõimeline olla.