EMi avapäeval jõudis temposõidus neli Eesti maanteeratturit 20 parema hulka

22-kilomeetrisel tehnilisel rajal ja väga palavates tingimustes sõidetud võistlusel mõõdeti Sandri ajaks 35 minutit ja 24 sekundit. Euroopa meistriks krooniti teistest üle pea tugevam olnud sakslanna Justyna Czapla, kellele teise koha pälvinud prantslanna Eglantine Rayer kaotas 45 ja kolmanda koha saanud belglanna Febe Jooris 48 sekundiga. Sander kaotas võitjale ühe minuti ja 54 sekundiga. „Jalad olid okeid, aga organism oli ikka veidi kinni kahjuks,“ ütles Sander peale võistlust. „Arvan, et see oli selle kuumuse pärast. Siin pea ka hullult valutas tõusu otsas, aga muidu olen kohaga rahul.“

Teise eestlannana stardis olnud Elisabeth Ebrasel tuli kaks kilomeetrit enne finišit kett maha. Sakslannale kogunes lõpuks kaotust kaks minutit ja 24 sekundit, mis andis 18. koha. „Ausalt öeldes arvan, et kuumus mind väga ei seganud ja usun, et oleksin ka TOP10 lähedale sõitnud, aga seekord läks nii,“ nentis Ebras.

„Eks ma natuke ikka pettunud olen, sest lootsin ise sisimas paremat kohta, aga sõitsin endast kõik välja ja tegin oma sõitu nii nagu tegema peab,“ ütles Pajur. „Grupisõit sobib mulle kindlasti rohkem. Nii kaua kui ma rattaga tegelenud olen ja kuumaga sõitnud, siis see ei ole mind heidutanud ja ma loodan, et see ei tee ka grupisõidus midagi halba.“