Golfimeeskond täitis miinimumeesmärgi ja jäi EMil kõrgemasse divisjoni püsima

Kevin Christopher Jegersi matš algas samuti kurjakuulutavalt. Vastane realiseeris esimesel rajal 10+ meetrit birdie ning oli samuti kaheksandaks rajaks kolm alla par-i mänginud. Kevin siiski ei andnud alla ja pärast seda, kui vastane 15-rajal kaotas avalöögi oli Kevin samal ajahetkel nagu Mattias 2-rajalises edus. Kuid saatus tahtis teisiti ning 16-17 rada tegi vastane kaks birdiet järjest ning 18-raja tiiboksi mindi viigiseisus. Kuigi Kevin oli avalöögi järel vasakul roughis, suutis ta sealt griinile lüüa, kuid vahepeal väga hea tundunud olukord muutus ja kalded tõid palli tagasi griini algusse ca 15m keeruliseks putiks. Vastane eksis fairwaylt griinist veidi vasakule ja sai sisuliselt foregreenilt puttata. Mõlemad said kahe putiga siiski hakkama ning see tähendas, et nii see matš, kui kogu matši üldseis oli viigis ja tuli minna lisaradadale. Avarajal sattus Kevin taas raoughi, seekord paremale ning sealt suutis tulistada nii, et pall jäi griini paremale küljele. Vastasel polnud probleemi fairwaylt kahega peale lüüa. Meie õnneks tegi Kevin suurepärase chipi lipu kõrvale ja vastane pikka birdiet seekord sisse ei saanud. Teisel rajal lõppes aga meie õnneks asi sisuliselt pärast avalööki. Vastane sattus sügavasse griinibunkrisse ja Kevin oli sel ajal 20m eespool keset fairwayd. Vastane punnis veel kuni viienda löögiga polnud veel palli auku saanud ja nii ei pidanu enam Kevin paari meetrist birdiet puttama. Teisel lisarajal võit selles paaris ja kokku 3:2 võit Eestile.