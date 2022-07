TÄNA OTSEBLOGI | Paide Linnameeskond alustab klubi ajaloos kolmandat korda euroteekonda, vastaseks kolm Eesti tiimi alistanud Gruusia tippsats

Thbilisi Dinamo on nimetatud kolmest eurovastasest ilmselgelt kõige nimekam. Klubi on kroonitud 18 korda Gruusia meistriks, 13 korda Gruusia karikavõitjaks, kaks korda NSVL-i mistriks, kaks korda NSVL-i karikavõitjaks ning 1981. aastal võideti ka UEFA karikavõitjate karikasari.

Dinamo jaoks on see neljas kord mängida eurosarjas Eesti klubiga. 2002/03 alistati UEFA Cupi kvalifikatsiooniringis 5:1 TVMK (kodus võideti 4:1 ja Tallinnas 1:0). 2004/05 mängis Dinamo Meistrite liiga esimeses eelringis FC Levadiaga. Dinamo võitis kodus 2:0, Levadia jäi Tallinnas peale 1:0 ehk koondsookriga 2:1 pääsesid edasi grusiinid. 2010/11 mängis Dinamo Euroopa liiga esimeses eelringis FC Floraga. Dinamo võitis koduareenil 2:1, Eestis mängiti 0:0 viiki.

Seekordsele kohtumisele tuleb parema vormiga vastu Dinamo. Koduliigas hoitakse teist kohta, kuid samas kaotati viimases voorus tabeliliidrile Batumi Dinamole 1:4. Paide vorm pole kuigi paljulubav, sest viimasest neljast kohaliku liiga mängust on neil kirjas viigid Transi ja Kuressaarega ning kaotus Kaljule. Meistrisarja juhtivast Florast jäävad nad maha juba 17 silmaga, aga sellest hoolimata on meeskond lootusrikas. „Teame Dinamo tugevusi, aga ka nõrkusi. Ma tõesti usun, et meil on hea võimalus anda kõva lahing,“ ütles enne Thbilisis toimuvat kohtumist Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.