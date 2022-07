BLOGI | Vinge tagasitulek! Paide Linnameeskond naaseb Gruusiast 3:2 võiduga

Seekordsele kohtumisele tuleb parema vormiga vastu Dinamo. Koduliigas hoitakse teist kohta, kuid samas kaotati viimases voorus tabeliliidrile Batumi Dinamole 1:4. Paide vorm pole kuigi paljulubav, sest viimasest neljast kohaliku liiga mängust on neil kirjas viigid Transi ja Kuressaarega ning kaotus Kaljule. Meistrisarja juhtivast Florast jäävad nad maha juba 17 silmaga, aga sellest hoolimata on meeskond lootusrikas. „Teame Dinamo tugevusi, aga ka nõrkusi. Ma tõesti usun, et meil on hea võimalus anda kõva lahing,“ ütles enne Thbilisis toimuvat kohtumist Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.