Kolmapäeval tehti Inglismaal algust tänavuse naiste jalgpalli EM-iga. Osalejate nimekirjale pilku peale heites hakkab koheselt silma, et ühelgi ida-Euroopa riigil suurturniirile asja ei olnud. Nii on mitmel pool tõmmatud naiste jalgpalli arengu ja riigi soolise võrdõiguslikkuse vahele võrdusmärk. Kui Põhjamaad välja arvata, siis kõige idapoolsema riigina jõudis naiste EM-ile Austria. Miks on asjad ikkagi nii, et aina enam populaarsust koguv naiste jalgpall ei saa ida-Euroopas korralikult jalgu alla?