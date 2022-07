Üks tippklubi teatas, et pole Cristiano Ronaldost huvitatud. Jalgpalliässa agent töötab palehigis suure ülemineku kallal

Legendaarne endine väravavaht, Müncheni Bayerni tegevdirektor Oliver Kahn teatas Saksamaa väljaandele Kicker, et nemad Ronaldot jahtima ei hakka. „Hindan Cristiano Ronaldot kui üht läbi aegade parimat mängijat, kuid tema palkamine meie filosoofiaga kokku ei lähe,“ teatas Kahn Kickeri vahendusel.

Lisaks Bayernile on Ronaldot seostatud Londoni Chelsea, FC Barcelona, Napoli, Pariisi Saint-Germaini ja Milano Interiga. Erinevate väljaannete teatel on Ronaldo agent Jorge Mendes kohtunud nii Chelsea kui Barcelona esindajatega.

Manchester Unitedi senine ametlik seisukoht on olnud, et nemad ei soovi portugallasest loobuda. Unitedi välismängijad kogunesid esmaspäeval treeningule, kuid Ronaldo pole tänase päevani tiimikaaslastega ühinenud. Ametlikult puudus ta isiklikel põhjustel ja tal oli selleks ka klubi luba olemas.

Sky Sports kirjutas neljapäeval, et United on vaatamata avalikule seisukohale valmis siiski pakkumisi portugallase osas kuulama. Samal ajal on Mendes käinud erinevatele klubidele Ronaldot „maha müümas“, tuues välja, kuidas jalgpallimaailma üks suurimaid tähti klubidele nii turunduslikust kui majanduslikust aspektist suurt kasu tooks.

Chelsea ja Barcelona jahivad teisi ründajaid

Kuigi Mendes on kohtunud nii Chelsea kui Barcelona esindajatega, on Euroopa suurklubid lähedal teiste ründajate palkamisele. Maineka jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano teatel on Chelsea jõudnud kokkuleppele Manchester City ääreründaja Raheem Sterlingiga.

Chelsea ja Sterlingu omavahelise lepingu tingimused on Romano andmetel paigas. Lõplikult peavad veel kaks Inglismaa klubi omavahel ülemineku tingimuste osas kokkuleppele jõudma. Väidetavalt ulatub üleminekusumma koos boonustega 53 miljoni euroni.

Barcelona on juba pikemat aega jahtinud Bayerni esiründajat Robert Lewandowskit. Poola ründetäht on ka ise avalikult korduvalt teatanud, et soovib Bayernist lahkuda ja Barcelonaga liituda.