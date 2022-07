Põlvas toimuvad tõukerataste maailmameistrivõistlused

Maailma tõukerattaspordi tugevaim riik Tšehhi on esindatud enam kui neljakümne sportlasega. Võistlustele on registreerunud ka tugev Soome koondis eesotsas mitmekordsete tõukerattaspordi maailmameistrite Kai Immoneni ja Hannu Vierikkoga, kellest viimane on Kickbike Worldwide tegevjuht ning tõukerattaspordi pioneer.