Vene armee leidis uue ohvri, NHLi superstaar on tagaotsitav

The Athleticu andmeil olevat 25-aastane Kaprizov Venemaal tagaotsitav. Vene armee kahtlustab, et hokitäht oli 2017. aastal ostnud võltsitud sõjaväekaardi ning tänu sellele on nende andmebaasis info, et Kaprizov on ajateenistuse läbinud.

Ääreründaja isa Oleg Kaprizov eitab, et poeg sõjaväekaardi ostis. Isa sõnul on Kaprizov Venemaa rahvamajanduse ja avaliku halduse akadeemia tudeng ning seetõttu sai ta ajapikendust. Venemaa tippsportlaste puhul on üsna tavaline, et ajateenistust lükatakse kaugõppe tõttu edasi.

Kaprizovi olukorraga kursis oleva inimese sõnul lõppes tema „vabastus“ sõjaväest tänavu 30. juunil. Seetõttu võidakse Kaprizovilt nõuda ajateenistuse täitmist koheselt, sest Venemaal peavad kõik 18-27-aastased mehed läbima aastase ajateenistuse.

Venemaa meedias on ka kirjutatud, et Venemaal puhanud Kaprizov põgenes kohe pärast Fedotovi skandaali algust tagasi USA-sse. Minnesota Wildi peamänedžer Bill Guerin eitab aga seda. Tema sõnul on klubi kõrgeima palgaga mängija endiselt oma kodumaal.

2018. aastal Venemaa koondisega olümpiavõitjaks tulnud Kaprizov on NHLis mänginud alates 2020. aastast.

Allikate sõnul soovis Kaprizov Põhja-Ameerikasse minna juba 2017. aastal, kuid teda survestati Moskva CSKA-ga lepingut sõlmima. Väidetavalt oli survestajate hulgas ka kõrgeid riigiametnikke.

„Kui see tuleb peamehelt (Vladimir Putin) ja ta ütleb, et Kirill ei kao kuhugi, siis Kirill ei kao kuhugi,“ ütles üks allikas The Athleticule.

Väidetavalt soovitati Kaprizovil Venemaa ebastabiilse olukorra tõttu sel suvel Põhja-Ameerikasse jääda, kuid hokitäht seda nõuannet ei järginud.