Ralliekspert: statistika tõestab mustvalgelt, et Tänak on jätkuvalt tipus

„Kaks otsest katkestamist, jätkuvad töökindluse probleemid Rootsis ja üksainus etapivõit tema nimel – on lihtne arvata, et Tänaku hooaeg on olnud siiani pettumus,“ kirjutab Hansford.

„Jah, pealkirjade statistika ei paku üldse head lugemist, kuid kui natukene süveneda, siis hakkate mõistma, et Tänaku hooaeg pole olnud nii hull kui esialgu arvata võiks,“ märgib ajakirjanik ja alustab statistika analüüsimist.

„Seni on WRC sõitjad sel hooajal võistelnud 112 kiiruskatsel. Nagu arvata võib, on neli rallit võitnud Kalle Rovanperä võitnud ka enamiku katsetest. Tal on 31 katsevõitu. Kuigi võiks eeldada, et Thierry Neuville'il on katsevõitude arv suuruselt teine, siis te eksite. Ta võib olla meistrivõistlustel teine, kuid katsevõitjate nimekirjas on ta neljas, võitnud 14 kiiruskatset (kolmas on Elfyn Evans 15-ga). Teine on Tänak, kes on noppinud kokku 18 kiiruskatse võitu ja see on tähtis tõestus.“

„Kõigil neil, kes vaidlevad selle üle, et Tänak on oma teravuse kaotanud ega ole enam nii konkurentsivõimeline kui varem, on aeg rahulikumalt võtta. Ta on endiselt seal. Statistika tõestab seda mustvalgelt. Jah, ta tegi Monte Carlos vea, mis tema ralli lõpetas, ja Portugalis kaotas kiiruse pärast kahte võidetud katset, kuid tema raskused on tekkinud Hyundai i20 Rally1 töökindluse probleemide tõttu,“ rõhutab Hansford.

Järgnevalt arutab ralliekspert selle üle, kuidas võiks Tänakul minna mõnes teises meeskonnas. „See on küsimus, millele on võimatu vastata. Peaksime teda mujal tegutsemas nägema, et asja tuumani jõuda. Kuid toored numbrid on petlikud, Tänak pole midagi kaotanud. Ta on endiselt sama kiire ja võimeline esitama tõelise MM-tiitli väljakutse. Ta vajab lihtsalt autot, mis ei veaks teda nii regulaarselt alt kui tema i20 praegu,“ lõpetab Hansford oma arvamusloo.

Tänak on MM-sarjas kuue etapi järel 62 punktiga kolmas. Liidril Rovanperäl (Toyota) on 145 ja eestlase tiimikaaslasel Neuville`il 80 punkti. Hooaja seitsmes ralli peetakse alates 14. juulist Eestis Rally Estonial.