VIDEO | Kaunis vaatepilt! Eesti tantsutürukud osalesid Kreekas toimunud EMil

„Kui varasemalt on Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindanud peamiselt ühe klubi sportlased, siis mul on väga hea meel näha, et tänavustel tiitlivõistlustel, nii MM-il kui EM-il, on võistlejaid olnud mitmest erinevast Eesti klubist. See näitab, et cheerleading kui võistlussport on Eestis jõudsalt arenemas. Üha enam klubisid harrastab rahvusvahelistele reeglitele ja tasemele vastavat cheerleading’ut,“ märkis Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liige Teele Marie Pehk.



Tänavustel Euroopa meistrivõistlustel esindas Eestit kolm tiimi cheerleading’u tantsulisel ehk performance cheer suunal. Rapla Tantsustuudio osales cheer jazz kategoorias ning tõi koju meistrivõistluste 7. koha. Cheer hip hop kategoorias võistlesid TalTech Cheerleaders, kes saavutas 8. koha, ning LifeDance Tantsustuudio, kes sai 11. koha. Eestit esindanud tiimid kvalifitseerusid tiitlivõistlustele möödunud aasta lõpus toimunud Eesti meistrivõistlustel.



Pehki sõnul sujusid meistrivõistlused Eesti sportlaste jaoks hästi ning emotsioonid Kreekas olid positiivsed. „Eesti tiimid tegid mitu kuud ettevalmistusi, et võistlustel head esitused teha. Poolfinaalides õnnestusid kõik etteasted ning kuigi finaalidesse edasi ei pääsetud, olid tantsijad tublid ja põnevil ning jäid kogemusega rahule,“ kinnitas Pehk.