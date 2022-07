OTSEBLOGI | FC Flora alustab eurohooaega Soome mulluse pronksmedalisti vastu, algkoosseisud on selged

Flora pole sel hooajal koduses Premium liigas veel kaotust tunnistanud. 16 võidu ja kahe viigiga on neil koos 50 punkti, mida on kahe võrra enam valitsevast meistrist FCI Levadiast. Floral on seejuures üks mäng vähem peetud.

Flora peatreeneri Jürgen Henni sõnul ei tohi meeskond end lasta sellest uinutada. „Me ei saa mängijatele öelda, et vaadake nende tabeliseisu. Treeneritena analüüsime mängulist poolt ja väljakul toimuvat. Neil on individuaalselt head ja kvaliteetsed mängijaid, kes tahavad palli kontrollida. Meie tugevuseks on jätkuvalt kontrad. Usun ja loodan, et meie eelised pääsevad maksvusele,“ selgitas 35-aastane loots enne kodumängu.