Tallinna WTA turniir on paraja portsu otsas: tennisemaailmas on pallikriis

Washington Post kirjutas juba aprillis, et USA tenniseakadeemiad on sunnitud ühtede pallidega pikemalt mängima ning et sellepärast on kannatanud treeningute kvaliteet, kuna pallid kaotavad oma omadusi ja põrkavad kehvemini.

„Kui täna üritada osta kuskilt suurem kogus palle, siis pole see lihtsalt võimalik, sest tehased, mis toodavad palli pealmisi vilte, töötavad poole võimsusega. Puutume selle probleemiga juba täna väga reaalselt kokku. Juuli lõpus ootame siia suuremat tellimust, aga siiamaani on iga pall arvel olnud,“ rääkis Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Septembris Tallinnas toimuvale WTA turniirile on vaja 5000 palli. Täna korraldajatel veel ametlikku pallipartnerit pole, kuid töö selle saamise nimel käib. Hindi sõnul ei maksa siiski muretseda, et turniir pallikriisi tõttu pidamata jääb.

Eesti tenniseliit on võtnud eesmärgiks korraldada võimalikult loodussõbralik WTA turniir. „Teeme oma partneritega tööd, et kõik mõjukohad loodusele oleksid minimeeritud ja mõistlikult lahendatud. Meie „suur vend“ on Rally Estonia, kellega oleme palju ühenduses olnud ja kelle kogemusest me õpime,“ jätkas Hint.

„Pallide osas on meie heaks partneriks olnud aktsioon „Pall ei ole prügi“, mille käigus suunatakse kasutatud tennisepallid taaskasutusse. Hetkel on üks suurem kogus palle minemas Taani ettevõttele, kes toodab mööblile tallaaluseid. Transpordi osas soovime, et inimesed tuleksid turniirile pigem ühistranspordi või rattaga. Toitlustusel kasutame taaskasutatavaid nõusid.“

Tallinna WTA turniiriga tehakse algust 26. septembril, finaal peetakse 2. oktoobril. Suursündmusele müüb pileteid piletitasku.ee.