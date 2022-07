Maailma ühes rikkamas jalgpalliklubis puhuvad uued tuuled. Kas peamine probleem lõpuks lahendatakse?

PSG on viimase kümmekonna aasta jooksul kulutanud sadu miljoneid eurosid rahvusvahelistele staarmängijatele lootuses võita ihaldatud Meistrite liiga , kuid seni edutult. Mullu suvel hangiti teiste hulgas Lionel Messi , Sergio Ramos ja Gianluigi Donnarumma. Tulemus: Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kaotati hilisemale meistrile Madridi Realile.

Pariisi klubi juhid on otsustanud, et midagi peab muutuma. „Me ei taha enam uhket bling-bling’i ajastut. Sära aeg on läbi,“ teatas klubi president Nasser Al-Khelaifi juunis Le Parisienile. „Peame looma tõelise meeskonna ja leidma ühise hingamise. Sellest saab uue treeneri missioon.“