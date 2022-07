Venemaa ja Valgevene tennisiste Tallinnas toimuvale WTA turniirile ei oodata

„Meie seisukoht on selline, et Venemaa ja Valgevene mängijad ei ole siia oodatud. Nendele sissesõidukeelu määramiseks vajame valitsuse otsust. Oleme vastava palvekirja saatnud nii kultuuri- kui siseministeeriumile ja ootame Rally Estoniaga sarnast otsust,“ andis Hint teada, et agressorriikide sportlased Eestisse mängima ei tule.

Sarnase avaldusega tulid mõned kuud tagasi välja ka Suurbritannia valitsus ja Wimbledoni suure slämmi turniiri korraldajad. Toona määras WTA Briti tenniseliidule 620 000 ja Wimbledoni korraldavale klubile 207 000 naela suuruse trahvi.

Erinevalt Wimbledonist aga Tallinas toimuvat turniiri karistused ohustamas ei ole, sest WTA on öelnud, et nad aktsepteerivad riigi otsust. Omavahel jõuti kokkuleppele, et sissesõidukeelu saab määrata ainult turniirile registreerunud mängijatele, mitte kõigile Venemaa ja Valgevene tennisistidele.

Eesti tennisefännidele võib tulla aga ebameeldiva üllatusena, et WTA 250 tasemel turniiridele on lubatud kohale tuua wild cardiga (vabapääsmega) ainult üks maailma esikümne mängija ning see wild card läheb suure tõenäosusega Anett Kontaveitile (WTA 3.). Iga uue esikümnesse kuuluva mängija põhitabelisse lisamine läheks turniirile maksma umbes 245 000 eurot.

Lisaks Kontaveitile ja Kaia Kanepile (WTA 38.), kes on lubanud võimalusel kodusele tippturniirile kohale tulla, lööb kindlasti Tallinnas kaasa ka valitsev Eesti meister, kellele eraldatakse vabapääse kvalifikatsiooniturniirile. Selle koha nimel alustavad täna heitlust Elena Malõgina (WTA 417.) ja Katriin Saar (WTA 1065.). Põnevuskohtumise otsepilti on võimalik vaadata SIIT.

Tallinna WTA 250 turniiriga tehakse algust 26. septembril, finaal peetakse 2. oktoobril.