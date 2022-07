Rakvere Tarvas lõi käed Reinar Halliku korvpallikooliga ja jätkab Eesti-Läti liigas!

„Kodus neist plaanidest rääkides öeldi mulle, et olen peast põrunud. Kui kevadeks on olukord, et pole eelarvet katvaid toetajaid, siis pean panustama oma vahendeid. Praegu olen mina peasponsor. Miks ma seda teen? Tunnen, et seda on vaja ja loodan, et inimesed tulevad appi. Kui olen kevadeks ikka kõige suurem sponsor, siis võtsin naise, kes tahab vaest meest,“ hakkas Rakvere Tarva mänedžer Arnu Lippasaar neljapäevasel pressikonverentsil naerma.