Meeletut tahtejõudu näidanud Nadal: isa ja õde nõudsid, et ma loobumisvõidu annaks

„Nad ütlesid mulle, et ma loobumisvõidu annaks. Aga isegi kui mul see mõte mitu korda peast läbi käis, siis kohtumise poole pealt lõpetamine pole sugugi lihtne otsus. Olen küll karjääri jooksul paaril korral nii teinud, aga tegelikult ma vihkan sellist asja,“ lausus Nadal.

22-kordne suure slämmi turniiride tšempion kasutas veerandfinaalis mitmel korral ka meditsiinilise vaheaja abi, kuid Nadali sõnul sellest suuremat tolku polnud: „Arstid ei saa sellises olukorras väga midagi teha. Doktor tuli ja andis mulle valuvaigisteid ning sellega ka asi piirdus. Füsioterapeut proovis samuti mu lihaseid lõdvestada, aga see pole sugugi lihtne. Kui selline probleem sind tabab, siis ega seal tegelikult midagi parandada ei saa. Valu oli meeletu, aga tahtsin kindlasti kohtumise lõpuni mängida. Olen oma tahtejõu üle uhke ning õnnelik, et suutsin sellises olukorras konkurentsi pakkuda.“

Seda, kas ta aga poolfinaalis väljakule tuleb, Nadal öelda ei osanud: „Ma ausalt ei tea, kas suudan turniiri jätkata. Hetkel on võimatu kindlat vastust anda ning kui ma teile praegu midagi ütleks ja hiljem teist juttu räägiks, siis oleksin valetaja. Lõpliku otsuse langetab loomulikult iga tennisist ise, aga samal ajal tahan teada ka teiste arvamust ning lasen kõike korralikult kontrollida. Kui leidub midagi, mis on isegi Wimbledoni võitmisest tähtsam, siis on see tervis.“