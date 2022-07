Eestlaselt töökoha „röövinud“ Soome rallisõitja saab suure võimaluse

„Saab kindlasti olema suur väljakutse nii kiirel rallil sedavõrd võimsa autoga sõita. Aga olen saanud Rally2 autoga hea tunde kätte ning usun, et see tuleb meile kasuks. Olen seni M-Spordiga koostööd nautinud ja tunnen ennast nendega väga koduselt. Eesmärk on autot tundma õppida ja sellega kiirelt sõites mõnusat rütmi hoida,“ sõnas Huttunen pressiteate vahendusel.