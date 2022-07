VIDEO | Vigastusega heidelnud Nadal sai Wimbledonis ülimalt dramaatilise võidu

Tegelikult ei tulnud ta vigastus kellelegi üllatusena, sest oli teada, et kinniteibitud kõhuga Nadal polnud saanud veerandfinaali eelsetel treeningutel isegi korralikult servida. Matši varajases faasis ilmnes lihtsalt kurb tõsiasi, et vigastus polnud kuhugi kadunud.

„Kõhuga on ilmselgelt midagi valesti ja ma pidin oma servi muutma. Päris mitu korda mõtlesin, et ei ole suuteline mängu lõpuni mängima, aga see väljak ja rahvas on midagi erilist,“ sõnas endine maailma esireket pärast kohtumist.