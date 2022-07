Ferraris käärib? Sainzi elu esimene võit tekitas Leclerci leeris paksu pahameelt

Paljud meeskonnaga seotud isikud ei olnud Leclerci rajale jätmisega aga sugugi rahul ning endise Ferrari pressiülema Alberto Antonini sõnul on tiimis õhk pingetest paks. „Mulle on öeldud, ja ma usaldan oma allikat, et pärast Silverstone GP lõppu leidis Ferrari boksis aset kole episood. Väidetavalt keeldus mingi osa Ferrari tiimi liikmetest poodiumitseremoonial oselemisest. Ma usun, et see vastab tõele ja sellisel juhul pole seis sugugi kiita,“ kirjutas Antonini formulapassion nimelises blogis.