Red Bull toetab Jüri Vipsi edasi

Red Bull teatas möödunud nädalal, et on hiljuti rassismiskandaali sattunud Vipsi eemaldanud tiimi varu- ja testisõitja kohalt. Juba skandaali puhkedes eemaldas Red Bull kodulehelt kõik Vipsiga seotu. Ent kolmapäeval vihjas Christian Horner, et Vips on endiselt juuniorite programmi liige.

„Oleme lõpetanud lepingu Vipsiga ja see annab talle kahtlemata aega kõige üle järele mõelda,“ sõnas Horner PA-le. „Kõik väärivad millalgi teist võimalust, kui nad suudavad näidata, et on tõesti vigadest õppinud. Ta on noor poiss, keda toetame edaspidigi vaimse tervise ja hariduskäigu seisukohast, ehkki oleme temaga lepingu lõpetanud.“ Tasub mainida, et Red Bulli juuniorite programmi kodulehel pole endiselt Vipsist ühtegi märget.

Hitechi tiim, milles Vips vormel 2 sarjas võistleb, otsustas möödunud nädalal anda talle teise võimaluse ja laseb tal hooaja lõpuni tiimi edasi esindada. „Meie ei rahasta seda kuidagi. See on F2 tiimi enda otsus, mille nad on omadel põhjustel langetanud,“ lisas Horner.

Eesti Päevalehel ei õnnestunud kolmapäeva õhtul Vipsi abiliselt Marko Asmerilt Vipsiga seotud olukorra kohta täpsustavat kommentaari saada.