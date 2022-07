VIDEO | Heinapalliga kokku põrganud Tour de France'i suursoosikul tuli õlg liigesest välja

Nimelt purunes Jonas Vingegaardil 35 km enne etapi lõppu rehv ning taanlasel oli tükk tegemist, et see vahetatud saada. Kõigest mõned minutid hiljem läks Jumbo-Visma jaoks aga olukord veelgi hullemaks, sest tiimi teine üldarvestuse esikohta jahtinud sõitja Primož Roglic tabas õnnetult maas vedelenud heinapalli ning kukkus selle tagajärjel õla liigesest välja. Hiljem selgus, et heinapall oli teele sattunud kaameramehe apsaka tõttu, kes ei suutnud oma motorolleriga teele ära mahtuda.