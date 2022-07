Ootamatu pööre! Red Bull andis Jüri Vipsile teise võimaluse

„Me oleme Vipsiga lepingu lõpetanud ja see annab talle kindlasti järelemõtlemiseks aega. Kõik väärivad aga teist võimalust, kui nad suudavad näidata, et on oma vigadest õppinud. Ta on noor poiss ja me toetame teda isegi pärast lepingu lõpetamist. See puudutab nii vaimset tervist kui ka hariduskäiku. Loodetavasti suudab ta sellest õppust võtta,“ rääkis Horner.