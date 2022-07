Levadia peatreeneri kohusetäitja: meie eesmärgid nii Eestis kui Euroopas on endiselt kõrged

Samuti avaldas 32-aastane serblane klubile antud intervjuus, et uue ametiga kohanemine on käinud kiirelt: „Tean juba 6 kuud nii klubi kui mängijaid ning kõik on mulle tuttav. Tean, mis ootused mulle on seatud ja esimesed päevad peatreenerina on näidanud, et sellise mängijate grupiga on kindlasti võimalik meie hooaja eesmärke endiselt täita.“

„Peamine sõnum mängijatele on olnud, et elu läheb edasi ja laupäeval tõuseb taas päike. Peame eluga edasi liikuma ning meil on oma eesmärgid, mida täita. Oleme veel nii koduses tiitlivõitluses kui eurosarjas ning usun nii endasse kui oma staffi, et oleme edukad,“ jätkas Stojković.

Kuidas mees aga ennast treenerina iseloomustaks? „Pean end treeneriks, kes töötab kõvasti ja nõuab palju. Aga proovin ka palju tagasi anda. Senised 6 kuud Eestis on olnud edukad, olen siin õnnelik ja tunnen rõõmu, et sellise võimaluse sain.“

Mida oodata hooaja teisest poolest?

Kas tema käe all on esindusmeeskonnas oodata ka suuremaid muudatusi? „Usun, et iga treener on erinev ja kõigil on oma visioon. Aga minu visioon on Marko [Savići] omale väga sarnane. Lisame küll mõned taktikalised nüansid, mida soovin näha, aga mängustiil jääb samaks, sest paljud asjad, mis Marko tegi, mulle meeldisid. Muudame detaile, aga tahame endiselt palju palli vallata ja hoida Levadia senist stiili.“

Küsimusele, mida plaanib Levadia suvises üleminekuaknas teha, vastas Stojković nii: „Otsime kvaliteetseid mängijaid ning uurime turul ringi. Aga me ei taha mängijaid tuua lihtsalt toomise pärast, vaid tahame analüüsida põhjalikult, et näha, kas nad sobituvad lisaks professionaalsuse aspektile ka meie klubi keskkonda. Kas nad sobituvad meie riietusruumi? Meil on praegu väga hea grupp ja peame olema ettevaatlikud, kui kedagi lisada. Kui leidub mängija, kes sobitub nii iseloomu kui taseme poolest, alles siis oleme valmis temaga lepingut sõlmima. Üldises plaanis olen praeguse mängijate grupiga väga rahul.“

Lõpetuseks kinnitas Levadia peatreeneri kohusetäitja, et eesmärgid hooaja teiseks pooleks on kõrged: „Minu jaoks on prioriteet Eestis tiitli kaitsmine. Euroopas proovime Konverentsi liiga alagrupiturniirile jõuda, aga see saab olema väga keeruline. Kuid kui ma sellesse ei usu, siis ma ei istuks siin ja arutaks neid asju. Meid ootavad Euroopas rasked vastased, aga usun tõesti, et praegune grupp on piisavalt hea, et edu saavutada.“