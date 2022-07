Flora peatreener Henn: loodan, et meie tugevused pääsevad homme maksvusele

Möödunud aastal tegi Flora konverentsiliiga alagruppi pääsuga Eesti klubijalgpalli ajalugu. Häbisse ei jäänud nad sealgi, sest tallinlased said punktid kätte nii Belgradi Partizanilt kui Famagusta Anorthosiselt. Juhendaja väitel andsid toonased kogemused midagi kaasa ka selleks hooajaks. „Aga näpuga on keeruline üht kindlat asja välja tuua. Kuidas neid matše mängida, mida oodata enne mängu, kuidas valmistuda, milline on mängude iseloom,“ loetles ta. „Seda vajalikku kogemust said mängijad kõvasti ja loodetavasti suudame selle enda kasuks kallutada.“